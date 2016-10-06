Война между Россией и США завершится через сутки

09.10.2016 (18:14)

США расправится с врагом за 28 часов

Никакого противостояния США и России не будет, поскольку в случае объявления открытого военного конфликта, США расправится с врагом за 28 часов, и мини-война завершится полным разгромом РФ, ведь военный потенциал двух стран совершенно разный.

Об этом рассказал Алексей Арестович.

По словам военного эксперта, противостояние двух государств в принципе невозможно, ведь мы говорим о совершенно разном уровне военного потенциала США и РФ, однако даже, если война начнется, через 28 часов она завершится полным разгромом России. «Соединенные Штаты порвут Россию, как Тузик грелку, и нельзя сравнивать эти государства. Войну США и РФ можно считать борьбой Интернета с паровой машиной», заявил Арестович.

Также он отметил, что Украина, конечно же, заинтересована в этом военном конфликте, но Россия не воюет, поскольку является машиной по производству понтов. По мнению Арестовича, РФ когда-нибудь доиграется, и финал случится в Сирии, и, если там россияне как-то попытаются противостоять американцам, которые ударят по правительственной армии, россиян показательно разнесут на куски.

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