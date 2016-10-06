Жена Трампа в шоке от высказываний мужа о женщинах

|Мелания Трамп также выразила надежду на то, что люди примут его извинения
Мелания Трамп также выразила надежду на то, что люди примут его извинения
Жена кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Мелания заявила, что возмущена высказываниями ее мужа о женщинах.
"Слова, которые использовал мой муж, являются неприемлемыми и оскорбительными для меня. Это нехарактерно для человека, которого я знаю. У него сердце и ум лидера ", - отметила Мелания.
Она выразила надежду, что люди примут извинения Трампа.
По ее словам, необходимо "сосредоточиться на важных вопросах, стоящих перед нашим народом и миром".
Накануне газета Washington Post опубликовала видео 2005 года, где кандидат в президенты США Дональд Трамп оскорбительно и непристойно выражается о женщинах. "Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - говорит он телеведущему Билли Бушу в автобусе.
Трамп рассказал о попытке соблазнить замужнюю женщину, сопровождая рассказ непристойными подробностями.
После публикации видео Трамп записал видео с извинениями. "Я сказал это, я был не прав и я прошу прощения", - говорит республиканец. Но при этом кандидат в президенты сказал, что его "глупые" слова отличаются от слов и действий Билла Клинтона, намекнув тем самым на семейный скандал кандидата-демократа Хиллари Клинтон.
Последние опросы показывают, что Клинтон опережает Трампа на 5 %
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Комментарии
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Ну да,а Мелания видать по большой любви замуж за Трампа вышла,а его деньги были абсолютно не причём