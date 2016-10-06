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Жена Трампа в шоке от высказываний мужа о женщинах

09.10.2016 (19:49)
Мелания Трамп также выразила надежду на то, что люди примут его извинения
Мелания Трамп также выразила надежду на то, что люди примут его извинения

Мелания Трамп также выразила надежду на то, что люди примут его извинения

Жена кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Мелания заявила, что возмущена высказываниями ее мужа о женщинах.

"Слова, которые использовал мой муж, являются неприемлемыми и оскорбительными для меня. Это нехарактерно для человека, которого я знаю. У него сердце и ум лидера ", - отметила Мелания.

Она выразила надежду, что люди примут извинения Трампа.

По ее словам, необходимо "сосредоточиться на важных вопросах, стоящих перед нашим народом и миром".

Накануне газета Washington Post опубликовала видео 2005 года, где кандидат в президенты США Дональд Трамп оскорбительно и непристойно выражается о женщинах. "Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - говорит он телеведущему Билли Бушу в автобусе.

Трамп рассказал о попытке соблазнить замужнюю женщину, сопровождая рассказ непристойными подробностями.
После публикации видео Трамп записал видео с извинениями. "Я сказал это, я был не прав и я прошу прощения", - говорит республиканец. Но при этом кандидат в президенты сказал, что его "глупые" слова отличаются от слов и действий Билла Клинтона, намекнув тем самым на семейный скандал кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Последние опросы показывают, что Клинтон опережает Трампа на 5 %

Война между Россией и США завершится через сутки


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Комментарии

09.10.2016 (20:00) / Пітьо чампайші

Ну да,а Мелания видать по большой любви замуж за Трампа вышла,а его деньги были абсолютно не причём