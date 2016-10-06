Большие попа и грудь прославили сексуальную пышку-психолога (ФОТО)

10.10.2016 (07:08)

Американка Эшли Алексисс по образованию психолог

Американка Эшли Алексисс по образованию психолог и, если бы работала по профессии, к ней бы наверняка выстраивались очереди пациентов, желающих рассказать о своем эмоциональном состоянии.

Но вместо этого Эшли предпочла карьеру модели plus-size, что очень благородно с ее стороны, ведь теперь ее фотографиями смогут любоваться гораздо больше людей во всем мире. Да и наряды, в которых она позирует, мы бы вряд ли на ней увидели, трудись она на ниве психологии.

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