Хиллари Клинтон победила Трампа во втором туре дебатов (ВИДЕО)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов.
Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.
Так, Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%.
CNN пишет, что это сильный показатель для Клинтон, однако не так хорош, как по результатам первых дебатов.
Согласно результатам опроса после первого тура дебатов, Клинтон поддержали 62% опрошенных, Трампа - 27%.
Комментарии
Рейтинг: 3
Это всё звиздёшь для лохов и хохлов,в прошлый раз CNN также победу Клиторше отдал,хотя все остальные СМИ отдали предпочтение Трампу,CNN в Пиндосии как у нас чоколЯдный 5 Канал Вальцмана