Хиллари Клинтон победила Трампа во втором туре дебатов (ВИДЕО)

10.10.2016 (10:05)

Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/ORC. Так, Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%.CNN пишет, что это сильный показатель для Клинтон, однако не так хорош, как по результатам первых дебатов. Согласно результатам опроса после первого тура дебатов, Клинтон поддержали 62% опрошенных, Трампа - 27%.