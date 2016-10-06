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Хиллари Клинтон победила Трампа во втором туре дебатов (ВИДЕО)

10.10.2016 (10:05)
Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%
Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу во втором туре предвыборных дебатов. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN/ORC. Так, Клинтон поддержали 57% опрошенных, республиканца Дональда Трампа – 34%. b_kfhb.JPG CNN пишет, что это сильный показатель для Клинтон, однако не так хорош, как по результатам первых дебатов. Согласно результатам опроса после первого тура дебатов, Клинтон поддержали 62% опрошенных, Трампа - 27%.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.10.2016 (10:13) / Пітьо чампайші

Это всё звиздёшь для лохов и хохлов,в прошлый раз CNN также победу Клиторше отдал,хотя все остальные СМИ отдали предпочтение Трампу,CNN в Пиндосии как у нас чоколЯдный 5 Канал Вальцмана