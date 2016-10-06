В ДТП на Закарпатье погиб 17-летний водитель (ФОТО)

10.10.2016 (12:02)

Несовершеннолетний закарпатец погиб в автоаварии

В воскресенье вечером несовершеннолетний житель Широкая Луг Тячевского района взял покататься отцовский автомобиль, но не справился с управлением и врезался в бетонный забор. От полученных травм водитель погиб на месте.

9 октября 2016 поздно вечером в полицию пгт.Дубовое поступило сообщение от медиков об аварии в селе Широкий Луг Тячевского района. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Трагедия произошла около 23 часов вечера. Правоохранители установили, что 17-летний местный житель взял покататься отцовский автомобиль. При повороте водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с бетонным ограждением.

От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Автомобиль помещен на спецплощадку отдела полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

За сутки в Ужгороде и Мукачево произошло 7 ДТП (ФОТО)