Несовершеннолетняя жительница Ужгорода сбежала из дома, чтобы хорошо погулять с друзьями (ФОТО)

10.10.2016 (13:29)

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девушки

Полиция нашла 17-летнюю девушку, ученицу Ужгородского коммерческого техникума, которая ушла из дома со своей совершеннолетней подругой еще 30 сентября.

Полицейские нашли ужгородку в областном центре Закарпатья, куда она вернулась сегодня, 10 октября, из столицы. Несовершеннолетняя рассказала, что уехала из дома вместе со своей подругой и двумя юношами во Львов, затем компания посетила Киев.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девушки. Девушка рассказала полиции, что не выходила на контакт с родными, так как мать была бы против ее поездки именно с этими друзьями.

Правоохранители проверяют все обстоятельства этого дела, общаются с юной беглянкой и ее семьей.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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