В Ужгород из зоны АТО везут "груз-200" (ФОТО)

|Погибшего Давида Гамсахурдия похоронят на "Кальварии"
Погибшего Давида Гамсахурдия похоронят на "Кальварии"
Сегодня из больницы Днепра в направлении Ужгорода выехал "груз-200". Уже завтра тело погибшего на Востоке ужгородского Героя Давида Гамсахурдиа доставят на Ужгородщину.
Об этом сообщила волонтер Власта Негря.
Захоронение молодого бойца 128-й отдельной горно-пехотной бригады Давида Гамсахурдиа состоится в среду, 12 октября, на ужгородском кладбище "Кальвария".
Ранение в зоне АТО оказалось смертельным для жителя Ужгорода - вечная память Герою!
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