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В Ужгород из зоны АТО везут "груз-200" (ФОТО)

10.10.2016 (20:42)
Погибшего Давида Гамсахурдия похоронят на
Погибшего Давида Гамсахурдия похоронят на "Кальварии"

Погибшего Давида Гамсахурдия похоронят на "Кальварии"

Сегодня из больницы Днепра в направлении Ужгорода выехал "груз-200". Уже завтра тело погибшего на Востоке ужгородского Героя Давида Гамсахурдиа доставят на Ужгородщину.

Об этом сообщила волонтер Власта Негря.

Захоронение молодого бойца 128-й отдельной горно-пехотной бригады Давида Гамсахурдиа состоится в среду, 12 октября, на ужгородском кладбище "Кальвария".
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Ранение в зоне АТО оказалось смертельным для жителя Ужгорода - вечная память Герою!


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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