Дочь украинского народного депутата поразила пикантными снимками (ФОТО)

10.10.2016 (20:57)

Илона Побер поделилась в соцсети "пикантными" фото с зарубежного отдыха

Илона Побер - дочь народного депутата Украины, ранее «ударовца», а ныне «порошенковца» Игоря Побер.

Девушка получила образование на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко. Поступила она туда по целевому направлению и по словам отца, мечтала стать прокурором.

Сейчас же, Илона Побер (как свидетельствует сайт "Муртады") является помощником-консультантом нардепа от БПП Геннадия Ткачука.

Недавно девушка поделилась в соцсети "пикантными" фото с зарубежного отдыха.

Напомним, 24-летняя Илона Побер живет в Тернополе.

Работает в Государственной исполнительной службе Украины.

Шок! Что девушки рассказывают своим подружкам после секса (ФОТО)