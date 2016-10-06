Дочь украинского народного депутата поразила пикантными снимками (ФОТО)

|Илона Побер поделилась в соцсети "пикантными" фото с зарубежного отдыха
Илона Побер - дочь народного депутата Украины, ранее «ударовца», а ныне «порошенковца» Игоря Побер.
Девушка получила образование на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко. Поступила она туда по целевому направлению и по словам отца, мечтала стать прокурором.
Сейчас же, Илона Побер (как свидетельствует сайт "Муртады") является помощником-консультантом нардепа от БПП Геннадия Ткачука.
Недавно девушка поделилась в соцсети "пикантными" фото с зарубежного отдыха.
Напомним, 24-летняя Илона Побер живет в Тернополе.
Работает в Государственной исполнительной службе Украины.
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