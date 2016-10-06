Множество украинцев тоскуют по советским временам (ВИДЕО)

11.10.2016 (09:17)

Украинцы проливают крокодиловы слезы по Советскому Союзу

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Прошло уже более 25 лет с тех пор, как аббревиатура СССР перестала официально существовать. Но в Украине остались те, кто проливает крокодиловы слезы по Советскому Союзу.В итоге - 50% украинцев категорически утверждают, что не тоскуют по СССР.Каждый седьмой гражданин Украины не знает, что ответить.Но 35% украинцев испытывают ностальгию за колбасой по 22 рубля.Две трети всех слез по Союзу проливают люди, которые на выборах поддержали лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко или депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко.Интересно, что чем старше население Украины и чем ниже уровень образования и доходов, тем больше люди тоскуют по СССР. Относительно больше за Союзом ностальгируют женщины.