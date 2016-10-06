В Ужгород доставили тело погибшего в АТО бойца Давида Гамсахурдия

|Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде
Тело умершего от ран в Днепровском госпитале военнослужащего 128-й бригады Давида Гамсахурдия доставили в с.Анталовци Ужгородского района.
Об этом сообщает военный комиссар Ужгородского ОМВК, подполковник Николай Журавлев.
В Анталовцах Дато будет прощаться с семьей своей матери.
Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде. Начало церемонии прощания в 12.00 у Драмтеатра.
Как мы уже ранее писали, в госпитале Днепра умер Давид Гамсахурдия - ужгородец, тяжело ранен во время минометного обстрела.
В Ужгород из зоны АТО везут "груз-200" (ФОТО)
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Комментарии
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убивця дустав по заслугам
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Жаль мальчишку,светлый хлопчик был,он учился в одном классе с моей дочкой,его семья переехала в Закарпатье в конце 90-ых спасаясь от ОПГ Шеварнадзе который хотел полностью уничтожить весь род Гамсахурдий,он отнял у них всё,жили они довольно скромно,да и Давид пошёл в АТО чтобы содержать и помогать своей семье,Царствие тебе Небесное мальчик,прости нас что не уберегли,будьте вы прокляты до седьмого колена Вальцманы,Гройсманы,Трупчиновы,Яйценюхи,Аваковы и прочая жидовская мразь,скоро ответку держать будете перед Народом,столбов на всех хватит
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Давид пошёл в АТО чтобы содержать и помогать своей семье- SUKA mav ity robyty a ne ubyvaty