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В Ужгород доставили тело погибшего в АТО бойца Давида Гамсахурдия

11.10.2016 (10:30)
Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде
Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде

Тело умершего от ран в Днепровском госпитале военнослужащего 128-й бригады Давида Гамсахурдия доставили в с.Анталовци Ужгородского района.

Об этом сообщает военный комиссар Ужгородского ОМВК, подполковник Николай Журавлев.

В Анталовцах Дато будет прощаться с семьей своей матери.

Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде. Начало церемонии прощания в 12.00 у Драмтеатра.

Как мы уже ранее писали, в госпитале Днепра умер Давид Гамсахурдия - ужгородец, тяжело ранен во время минометного обстрела.

В Ужгород из зоны АТО везут "груз-200" (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

11.10.2016 (11:04) / петр

убивця дустав по заслугам

11.10.2016 (10:51) / Пітьо чампайші

Жаль мальчишку,светлый хлопчик был,он учился в одном классе с моей дочкой,его семья переехала в Закарпатье в конце 90-ых спасаясь от ОПГ Шеварнадзе который хотел полностью уничтожить весь род Гамсахурдий,он отнял у них всё,жили они довольно скромно,да и Давид пошёл в АТО чтобы содержать и помогать своей семье,Царствие тебе Небесное мальчик,прости нас что не уберегли,будьте вы прокляты до седьмого колена Вальцманы,Гройсманы,Трупчиновы,Яйценюхи,Аваковы и прочая жидовская мразь,скоро ответку держать будете перед Народом,столбов на всех хватит

11.10.2016 (10:54) / !!!!!

Давид пошёл в АТО чтобы содержать и помогать своей семье- SUKA mav ity robyty a ne ubyvaty