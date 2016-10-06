В Ужгород доставили тело погибшего в АТО бойца Давида Гамсахурдия

11.10.2016 (10:30)

Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде

Тело умершего от ран в Днепровском госпитале военнослужащего 128-й бригады Давида Гамсахурдия доставили в с.Анталовци Ужгородского района.

Об этом сообщает военный комиссар Ужгородского ОМВК, подполковник Николай Журавлев.

В Анталовцах Дато будет прощаться с семьей своей матери.

Похоронят героя завтра на военном кладбище в Ужгороде. Начало церемонии прощания в 12.00 у Драмтеатра.

Как мы уже ранее писали, в госпитале Днепра умер Давид Гамсахурдия - ужгородец, тяжело ранен во время минометного обстрела.

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