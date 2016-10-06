В Закарпатье в "стельку" пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

11.10.2016 (11:23)

Дома у 57-летнего жителя пгт.Ясиня правоохранители изъяли целый арсенал оружия

Дома у 57-летнего жителя пгт.Ясиня Раховского района правоохранители изъяли целый арсенал оружия.

11 октября 2016 года в обеденное время в полицию г.Рахова поступило сообщение о стрельбе в пгт.Ясиня.

На место происшествия прибыла група быстрого реагирования и следственно-оперативная группа, которые задержали 57-летнего местного жителя, который и стрелял из незарегистрированного пистолета в воздух. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свои действия правоохранителям не смог.

Дома у стрелка полицейские изъяли целый арсенал оружия - два незарегистрированных охотничьих ружья, одна из которых была заряжена двумя патронами, две гранаты Ф-1 без запалов, два ножа, два оптических прицела, 35 патронов различного калибра, охотничий порох и тому подобное. В картонной коробке хозяин держал различные запчасти к оружию.

Нелегальный арсенал изъят и направлен на экспертизу. По факту незаконного обращения с оружием полиция начала уголовное производство. Относительно фигуранта дела правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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