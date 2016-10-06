На КПП "Тиса" пограничникам пришлось утихомиривать пьяного украинца

11.10.2016 (12:53)

Закарпатские пограничники задержали дебошира на КПП "Тиса"

Пограничники отдела «Тиса» Чопского отряда задержали и составили протокол об административном правонарушении в отношении пассажира автомобиля, который выражал оскорбления и угрожал пограничникам.

Так, около 14 часов, в пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Рено», в котором в качестве пассажира следовал наш 34-летний соотечественник. Однако во время прохождения пограничного контроля мужчина самовольно, без разрешения должностных лиц, оставил транспортное средство и на законное требование пограничников предъявить свой паспортный документ, начал выражаться нецензурной лексикой и оскорблять правоохранителей. Несмотря на разъяснения пограничников и предупреждение об ответственности, водитель вел себя неадекватно в ситуации и угрожал стражам порядка физической расправой. В результате к месту происшествия военнослужащие вызвали группу реагирования отдела пограничной службы и сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

За злостное неповиновение законному распоряжению, требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины пограничники составили протокол об административном правонарушении по статье 185-10 КУоАП.

Отметим, что контроль за соблюдением пограничного режима является одной из основных обязанностей Госпогранслужбы Украины и регламентирован Законом Украины «О Государственной пограничной службе Украины», «О государственной границе Украины» и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 №1147, которым утвержден положение о пограничном режиме.

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