Еще один экс-ГАИшник Закарпатья подозревается в пьяном вождении (ФОТО)

11.10.2016 (13:08)

Бывший сотрудник облгаи отказался проходить освидетельствование

Сегодня во время ночного патрулирования ужгородские полицейские остановили за нарушение ПДД на улице Тлехаса автомобиль "Hyundai Elantra".

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра на месте или в медучреждении с помощью прибора Драгер мужчина отказался.

На гражданина патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Как выяснили позже, за рулем иномарки находился бывший сотрудник Закарпатской областной госавтоинспекции.

Ночью в Ужгороде патрульные споймали пьяного нарушителя ПДД без прав (ФОТО)