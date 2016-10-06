Как российский город «уходит» в состав Украины (ВИДЕО)
11.10.2016 (16:05)
"Ростов – это на самом деле украинский город" - Казанский
Украинский популярный блогер Денис Казанский указал на признаки того, что Ростов – это на самом деле украинский город.
Об этом он написал в своем блоге.
По словам Казанского, если принять на веру утверждение властей РФ и ее сторонников, что в Украине, в частности, на Донбассе, идет гражданская война, то Ростов – это часть Украины, поскольку принимает самое активное участие в этой войне.
Во-первых, как свидетельствуют открытые источники, туда постоянно идут гробы с Донбасса. Во-вторых, туда переместился экс-президент Украины Виктор Янукович. В-третьих, с территории Ростовской области в 2014 году наносились артиллерийские удары по силам АТО. В-четвертых, оттуда на Донбасс пришли боевики с главарем Игорем Гиркиным-Стрелковым. В-пятых, как недавно было официально установлено международным следствием, туда переместился с Донбасса "Бук", с которого был сбит Boeingрейсом МН17. И в-шестых, там недавно прошел съезд главарей сепаратистов с Донбасса.
Комментарии
Рейтинг: 0
Рейтинг: 0
Да кстати, хохлоблохер Вадим Козодатский не упомянул главное, кроме "хохло Бука" от туда вылетел самолет бомбить Хиросиму и Нагасаки в августе 1945, а так же два самолета в строну Манхеттана 11/09 тоже вылетали из Ростова на Дону, и сколько ещё "уток" вылетит из дупы что на плечах носит этот даун только нечистый знает...
Рейтинг: 2
Я тоже Путина ругаю . Ругаю за то , что остановился на Крыме , что не дошел до Киева и не закончил то , что Сталин не доделал - не очистил Землю от бандерлогов
Рейтинг: 0
гОСПОДА майдауны, инфицированные вирусом бандеромозгадефицитом, покажите кто вам МЕШАЕТ??? Присоединяйте Кубань хоть до самой Камчатки! Только цивилизованно не с горящей покрышкой и кружевных труселях в руке, а как в Крыму проведите референдум добейтесь такой же явки, но вначале приезжайте к нам рассказывайте как вы хорошо и свободно живёте в незалежной, какие у вас европенсии и еврозарплаты, как без виз в Европу ездите... ну о прочих "достяжениях" поведайте и я первым наколу на лбу трезубец и буду требовать хохлогражданства!!!
Рейтинг: -2
Lewd pctures
yoga erotic erotic hypnosis free adult videos free erotic books free erotic hug
http://girlfriend.net.erolove.in/?amya
erotic comic strips auto erotic asphyxiation sims 3 erotic erotic games download erotic java games
Рейтинг: 0
Lewd pctures
yoga erotic erotic hypnosis free adult videos free erotic books free erotic hug
http://girlfriend.net.erolove.in/?amya
erotic comic strips auto erotic asphyxiation sims 3 erotic erotic games download erotic java games
Рейтинг: -2
Кубань Восточная часть Украины, а не орды!!! Вата в стойло, скоро будете сифанить мифань в китайского господина!!!....
Рейтинг: 1
Нат такого государства усраина-временно остался лишь огрызок,воняющий и разлагающийся.