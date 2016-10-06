Как российский город «уходит» в состав Украины (ВИДЕО)

11.10.2016 (16:05)

"Ростов – это на самом деле украинский город" - Казанский

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Украинский популярный блогер Денис Казанский указал на признаки того, что Ростов – это на самом деле украинский город. Об этом он написал в своем блоге.По словам Казанского, если принять на веру утверждение властей РФ и ее сторонников, что в Украине, в частности, на Донбассе, идет гражданская война, то Ростов – это часть Украины, поскольку принимает самое активное участие в этой войне.Во-первых, как свидетельствуют открытые источники, туда постоянно идут гробы с Донбасса. Во-вторых, туда переместился экс-президент Украины Виктор Янукович. В-третьих, с территории Ростовской области в 2014 году наносились артиллерийские удары по силам АТО. В-четвертых, оттуда на Донбасс пришли боевики с главарем Игорем Гиркиным-Стрелковым. В-пятых, как недавно было официально установлено международным следствием, туда переместился с Донбасса "Бук", с которого был сбит Boeingрейсом МН17. И в-шестых, там недавно прошел съезд главарей сепаратистов с Донбасса.