В Ужгороде проверяют наличие незаконно установленных ограничителей движения (ФОТО)

11.10.2016 (18:43)

В Ужгороде самовольно устанавливают препятствия для участников движения

В течение последних двух недель сотрудники отдела муниципальной полиции Ужгородского городского совета интенсивно проводили обследование и проверки для выявления незаконно установленных в городе ограничителей движения, шлагбаумов, железобетонных конструкций и т.п. на дорогах общего пользования.

Сегодня, 11 октября, сделали очередную такую ​​проверку совместно с представителями Управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево.

Начальник отдела муниципальной полиции Ужгородского городского совета Сергей Просяник сообщил, что проверили улицы микрорайона Червеница, прилегающие к корпусам УжНУ на БАМе, а также улицы Никитина, Сливовую, Ореховое, Озерную, Щедрина и еще несколько.

«При обследовании мы обнаружили около 25 ограничителей движения. Сейчас готовим проект решения на заседание исполнительного комитета о демонтаже самовольно установленных конструкций, частично ограничивают или полностью перекрывают проезд по улице. К примеру, на улице Котловинна, на отрезке около 50 м, установлено аж 4 ограничителя скорости, на которые органы местного самоуправления не оказывали никаких разрешительных документов».

«Есть неоднократные обращения граждан о нарушении законодательства в сфере безопасности дорожного движения, самовольное установление шлагбаумов, других препятствий для участников дорожного движения. Поступали и обращения от работников скорой помощи, МЧС о невозможности проезда в соответствующие кварталы, улицы, - отметил в.о. начальника сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в г. Ужгород и Мукачево, подполковник полиции Александр Ковальчук. - Такая проверка улиц связана также с проведением осенних комиссионных осмотров, на которых, в первую очередь, будем обращать внимание на недостатки в содержании дорог».

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