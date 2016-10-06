Жесть! Бордели в трущобах Бразилии - такого Вы еще не видели (ФОТО +18)

11.10.2016 (20:48)

Фотограф провел 7 месяцев в борделях Бразилии. Его снимки цепляют за живое!

Одним из самых печально известных мест в Рио-де-Жанейро является квартал Вила Мимоза. Несмотря на то что о нём не пишут в туристических путеводителях, это место с большой посещаемостью, ведь Вила Мимоза — это бразильский аналог квартала красных фонарей.





Впрочем, между бразильской и голландской обителью разврата существует огромная разница. Если в Амстердаме квартал красных фонарей выглядит очень даже респектабельно, то его аналог в Рио — это ветхие хибары, утопающие в грязи…





Здесь ищут любовных утех малообеспеченные люди, коих в Бразилии подавляющее большинство, вот и обстановка вокруг соответствует статусу.



Интересно, что, хотя проституция в Бразилии разрешена, бордели объявлены вне закона, поэтому дома разврата прячутся под вывесками магазинов, баров и бильярдных.





Клиентов обслуживают в тесных и душных комнатах. Но от желающих отбоя нет: ежедневно здесь бывают около четырех тысяч посетителей!





Примечательно, что, помимо нелегальных борделей, в Вила Мимоза есть множество жилых домов, в которых обитают семьи тех же проституток, а также других бедняков. Как они умудряются жить в таких условиях, одному Богу известно.

Печальную жизнь обитателей Вила Мимоза запечатлел в своем проекте фотограф Фабио Тейшейра. Он на протяжении семи месяцев методично фиксировал камерой всё, что происходило в этой обители разврата, а теперь поделился своими фотографиями с общественностью.



«Я немало повидал на своем веку и смело могу сказать, что Вила Мимоза — одно из самых противоречивых мест в мире», — прокомментировал Фабио свою работу.





Фотографу удалось в полной мере передать особый дух бразильского квартала красных фонарей.









Да уж, от просмотра этих фотографий прямо всё съеживается внутри… Если эти снимки произвели на тебя впечатление, расскажи об этом печальном месте своим друзьям.





Адская жизнь секс-рабынь концлагерей нацыстов