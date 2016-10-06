США решают конфликт на Донбассе по югославскому сценарию

11.10.2016 (21:07)

США используют «югославские» механизмы для прекращения конфликта на Донбассе

Сейчас Вашингтон пытается применять для урегулирования конфликта на востоке Украины те же средства, что в свое время были использованы для прекращения военных действий в Югославии.

Об этом Петр Олещук написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам политического эксперта, чтобы понять, как действуют США, нужно внимательно изучить историю современной Югославии – сейчас американцы используют «югославские» механизмы для прекращения конфликта на Донбассе. Олещук считает, что договор о нормализации отношений между Косово и Сербией напоминает «рецепты», которые сейчас предлагаются востоку Украины, однако почему-то никто не вспомнил о том, что между Россией и Сербией сейчас пропасть, хотя бы в том, что Сербия хочет нормализовать отношения с Западом, а Россия – нет.

В договоре, продолжает эксперт, можно найти и такие пункты, как реинтеграция сербских подразделений в полицию Косово, автономия, выборы по национальному законодательство, и нечто похожее США практикуют и в том, что касается прекращения военных действий на востоке Украины, однако Вашингтон не учитывает, как не похожи Сербия и Россия.

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