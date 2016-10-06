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США решают конфликт на Донбассе по югославскому сценарию

11.10.2016 (21:07)
США используют «югославские» механизмы для прекращения конфликта на Донбассе
США используют «югославские» механизмы для прекращения конфликта на Донбассе

Сейчас Вашингтон пытается применять для урегулирования конфликта на востоке Украины те же средства, что в свое время были использованы для прекращения военных действий в Югославии.

Об этом Петр Олещук написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам политического эксперта, чтобы понять, как действуют США, нужно внимательно изучить историю современной Югославии – сейчас американцы используют «югославские» механизмы для прекращения конфликта на Донбассе. Олещук считает, что договор о нормализации отношений между Косово и Сербией напоминает «рецепты», которые сейчас предлагаются востоку Украины, однако почему-то никто не вспомнил о том, что между Россией и Сербией сейчас пропасть, хотя бы в том, что Сербия хочет нормализовать отношения с Западом, а Россия – нет.

В договоре, продолжает эксперт, можно найти и такие пункты, как реинтеграция сербских подразделений в полицию Косово, автономия, выборы по национальному законодательство, и нечто похожее США практикуют и в том, что касается прекращения военных действий на востоке Украины, однако Вашингтон не учитывает, как не похожи Сербия и Россия.

Последствия введения визового режима с Россией будут колоссальными


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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