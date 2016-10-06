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Последствия введения визового режима с Россией будут колоссальными

11.10.2016 (20:11)
Украинские власти могут потерять десятки, если не сотни тысяч украинцев
Украинские власти могут потерять десятки, если не сотни тысяч украинцев

Если Украина надумает ввести визовый режим, российская сторона ответит тем же, что приведет к масштабным последствиям – украинцы, которые сейчас работают в России, могут не вернуться в Украину и будут рассчитывать на российское гражданство.

Об этом в программе «Свобода слова» заявил Алексей Макеев, глава департамента политики и коммуникаций внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, дипломатия подразумевает взаимность, и Россия, скорее всего, также введет визовый режим, и, помимо этого, украинцы, зарабатывающие в России деньги, окажутся перед очень сложным выбором. По мнению Макеева, большинство из них могут сделать выбор в пользу РФ и получить российское гражданство, и идея введения визового режима очень несвоевременная и не продуманная, поскольку в результате такие действий украинские власти могут потерять десятки, если не сотни тысяч украинцев.

«Дело в том, что после введения визового режима, украинцам, находящимся в РФ, нужно будет срочно вернуться на родину, чтобы эти визы оформить, но не факт, что это захочет сделать большинство. Многие предпочтут остаться в России, и власти РФ, увидев, что происходит, согласятся приютить украинцев», уверен Макеев.

Как российский город «уходит» в состав Украины (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

11.10.2016 (20:54) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Вопрос об утверждении безвизового режима Украина-ЕС не вынесли в повестку дня сессии Европарламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.Об этом свидетельствует проект повестки, опубликованный на сайте Европарламента.В документе также отсутствует пункт об утверждении визовой либерализации для Грузии и рассмотрение вопроса так называемого механизма приостановления безвизового режима.
А морковка все дальше и дальше. все вялей и вялей.А хохлы все дальше залазят в жопу.

11.10.2016 (21:12) / Вежливые люди

Палка к которой привязана морковка удлинилась...