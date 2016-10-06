Патрульные в Ужгороде задержали "Жигуленок" с перебитыми номерами (ФОТО)

11.10.2016 (21:12)

Номер кузова ВАЗа вызвал подозрения у патрульных

11 октября около 1 часа ночи патрульные остановили ВАЗ 2105 за нарушение ПДД на площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде.

При проверке документов полицейские обнаружили, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, проводя поверхностный осмотр авто у патрульных вызвал подозрение номер кузова. Они заметили, что он отчеканен кустарным методом и не отвечает требованиям стандарта нанесения идентификационных номеров транспортных средств.

Для выяснения обстоятельств полицейские вызвали следственно-оперативную группу, после чего автомобиль доставили на штрафплощадку Ужгородского ОП.

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