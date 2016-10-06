Ани Лорак шокировала снимком без нижнего белья (ФОТО)

11.10.2016 (21:34)

“Увидимся вечером”, – подписала снимок Ани Лорак

Пикантное фото певицы, которое она разместила в своем Instagram, cразу же вызвало бурную реакцию поклонников. “А ноги,какие ноги!!!”, – написал один из подписчиков. “Увидимся вечером”, – подписала снимок Ани Лорак, анонсируя концерт, который состоялся в тот же день.

К слову, за несколько дней до выступления в Турции Ани Лорак взорвала Сеть еще одним интересным снимком. Позируя в почти прозрачном облегающем белом платье, она шлет своим фанатам миллион поцелуев.

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