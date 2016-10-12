Дочь Тимошенко шокировала своим внешним видом после родов (ФОТО)

12.10.2016 (07:16)

Евгения Тимошенко в июне этого года родила дочь Еву

Дочь экс-премьер-министра и народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко впервые появилась на публике после того, как в июне этого года родила дочь Еву.

36-летняя Тимошенко-младшая за последний год всего несколько раз появлялась на светских и благотворительных мероприятиях.

В мае она присутствовала на детском фестивале "Навстречу мечте", где и стало известно о ее беременности.

Отметим, что Евгения Тимошенко является президентом Ассоциации международных и национальных общественных организаций "Социальная защита", и вчера она была замечена на открытии комнаты сенсорной интеграции для детей с психическими расстройствами.



После родов она выглядит отлично: несмотря на то, что девушка немного поправился, она выглядит свежо и счастливо. Для мероприятия выбрала просторный белый сарафан с высокой талией и ярко-желтый пиджак. Также дочь нардепа появилась на публике практически без макияжа, демонстрируя естественную красоту.

Напомним, Евгения Тимошенко 7 лет была замужем за британским рок-музыкантом и предпринимателем Шоном Карром, однако у пары за несколько лет совместной жизни так и не появилось детей. По информации СМИ, девушка долго лечилась от бесплодия, и супруги даже собирались усыновить ребенка.

А в конце декабря 2014 Тимошенко-младшая второй раз вышла замуж за бизнесмена Артура Чечеткина. Они сыграли помпезную свадьбу в Киеве на НСК "Олимпийский". На торжество приехали около 200 гостей, среди которых был ряд известных политиков и общественных деятелей. Однако фото с этого мероприятия так и не попали в прессу.

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