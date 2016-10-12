В Закарпатье жуткое ДТП : Микроавтобус раздавил женщину, идущую посреди дороги (ФОТО)

12.10.2016 (09:48)

Экспертиза показала, что водитель «Мерседеса» был трезв

1 октября вечером в полицию Виноградова поступило сообщение о том, что у знака «Королево» машина сбила человека.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 58-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», житель г. Хуст, двигаясь по автодороге от с. Теково в сторону смт. Королево, допустил наезд на пешехода - 59-летнюю жительницу Текова. Женщина шла серединой дороги, и водитель поздно заметил ее в темноте.

Экспертиза показала, что водитель «Мерседеса» был трезв.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. По данному факту полиция начала уголовное производство. Машину задержали на спецплощадку. Обстоятельства ДТП установит следствие.

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