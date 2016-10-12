Страшная авария на Закарпатье, четверо в реанимации (ФОТО)

12.10.2016 (10:59)

Ужасное ДТП в Хусте

Автопроисшествие с тяжелыми последствиями произошло вчера поздно вечером в Хусте возле местной АЗС. Столкнулись микроавтобусы «Мерседес» и «Опель», пострадали 9 человек.

11 Октября около 23 часов в полицию Хуст поступило сообщение о ДТП неподалеку одной из местных автозаправок.

На месте происшествия работникам полиции удалось выяснить, что в самом Хусте, на ул.И.Франка столкнулись два микроавтобуса: «Мерседес Спринтер» и «Опель Виваро». Первым управлял 39-летний житель с.Горинчево Хустского района, второй - 43-летний житель с.Русское Поле Тячевского района.

В результате ДТП в реанимации оказались оба водителя и еще два человека. Состояние еще пятерых пострадавших полегче, они находятся на стационарном лечении в Хустский больницы.

По данному факту полиция начала уголовное производство, и устанавливает все обстоятельства аварии в которой пострадали 9 человек.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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