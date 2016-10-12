В Ужгороде замечены несколько десятков подозрительных индусов (ФОТО)

|Прибывшая очередная партия индусов
В областной центр Закарпатья наведались с непонятным визитом несколько десятков индусов. Часть из них - без соответствующих документов.
Об этом в Фейсбуке сообщает ужгородец Томаш Лелекач.
"Ужгородский жд вокзал. Прибывшая очередная партия индусов. Пограничники выяснили, что часть так называемых гостей без соответствующих документов, а визит непонятен. Как объясняет студент Раджит, они приехали посмотреть, как здесь учатся студенты и сразу поедут домой. Как оказалось обратных билетов у них нет. Посмотрите на сумки, это больше похоже на переезд ", - пишет Томаш и делится фотографией.
В Ужгороде пока не комментируют приезд иностранцев.
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Комментарии
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Да это же хачики москальские, бегут от расийской нищеты)
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в фашистском тылу действует многочисленный партизанский отряд, гитлеровцы усиливают давление на партизанское соединение
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Вот и почалося .... мать их заногу этих черномазых ... а ведь давно говорили, что с появлением черных "студентов" эта грязь табуном повалит к нам и тогда уже НАМ мало не покажется ..., как в Европе ..., только у нас будет в сто раз хуже ... им никто здесь платить не будет, значит сами будут "брать" у нас ...