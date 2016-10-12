В Ужгороде замечены несколько десятков подозрительных индусов (ФОТО)

12.10.2016 (14:48)

Прибывшая очередная партия индусов

В областной центр Закарпатья наведались с непонятным визитом несколько десятков индусов. Часть из них - без соответствующих документов.

Об этом в Фейсбуке сообщает ужгородец Томаш Лелекач.

"Ужгородский жд вокзал. Прибывшая очередная партия индусов. Пограничники выяснили, что часть так называемых гостей без соответствующих документов, а визит непонятен. Как объясняет студент Раджит, они приехали посмотреть, как здесь учатся студенты и сразу поедут домой. Как оказалось обратных билетов у них нет. Посмотрите на сумки, это больше похоже на переезд ", - пишет Томаш и делится фотографией.

В Ужгороде пока не комментируют приезд иностранцев.



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