В Кремле сделали резонансное заявление о встрече Порошенко с Путиным

12.10.2016 (19:39)

Песков заявил, что стороны не готовы к встрече в "нормандском формате"

В Администрации президента России Владимира Путина сделали новое заявление относительно его встречи с лидерами Франции, Германии и Украины.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в данный момент стороны не готовы к проведению встречи в "нормандском формате".

Песков подчеркнул, что стороны всегда весьма тщательно подходили к подготовке подобных встреч. Представитель Кремля отметил, что сделает заявление, если уровень готовности к встрече в "нормандском формате" будет соответствующим.

Стоит напомнить, что ранее в СМИ появлялась информация о возможности встречи глав четырех государств в Германии 19 октября.

В то же время, позже стало известно, что украинская сторона не дала своего согласия на участие в саммите "Нормандской четверки". Источник утверждал, что Киев ожидает согласования "дорожной карты" по Донбассу.

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