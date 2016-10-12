В Ужгороде созрела плантация экзотического чая (ФОТО)

13.10.2016 (06:18)

Необычная плантация насаждений перед химическим факультетом

Необычная плантация насаждений перед химическим факультетом и в ботаническом саду УжНУ каждую осень гостей города над Ужем встречает тропическими плодами.

Сами ужгородцы до деревьев-экзотов привыкли давно, ведь первые из них появились еще за чешского правительства, а советская власть дополнила «лесной фонд» в свое время новыми растениями. Что интересно, они без косточек и кисловатые на вкус, считаются несъедобными, поэтому лучше не экспериментировать с ними. Листочки, если их потереть в ладонях, имеют запах лимона.

Следует отметить, что хотя деревья считаются декоративными, кто то их разводит в домашних условиях.

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