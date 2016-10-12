Евросоюз дает кредит в обмен на экологическую катастрофу в Украине

13.10.2016 (07:03)

ЕС требует отменить моратория на экспорт необработанного леса-кругляка

Украине следует подумать, как и когда следует сесть за стол переговоров и заявить: мы категорически отвергаем требования Европейского Союза об отмене моратория в экспорт необработанного леса-кругляка.

Более того, нужно заявить, что кредит в 600 млн евро Украина хочет тратить не на консультации, а на реальное реформирование экономики.

Об этом в своем блоге на "Обозревателе" написала глава Украналитцентра Александр Охрименко.

"Отмена моратория на экспорт необработанного леса-кругляка из Украины, которое требует от нас Европа в обмен на макроэкономическую помощь — полная чушь. Лично я считаю это требование совершенно неправильным. Самое время объяснить евросообществу: Украина этого делать не будет. 600 млн евро кредита, который придется отдавать, не стоят экологической катастрофы, которая реально грозит нашей стране", — считает экономист.

Украина, по его словам, должна перерабатывать собственный лес сама, а в Евросоюз продавать готовую мебель. При этом лес-кругляк вообще не должен быть объектом экспорта.

"Тем более, его достаточно в мире: начиная от России и заканчивая Бразилией ... почему же его там не берут? Думаю, ультиматум от ЕС — пример циничных методов конкуренции. Очевидно, что Польше и Венгрии, которые перерабатывают древесину, выгодно, чтобы мы поставляли им не готовую мебель, а сырье. А потом эти же страны будут делать из нашей древесины мебель и нам же продавать", — отметил Александр Охрименко.

Как сообщал "Обозреватель", Украина сможет получить второй транш макроэкономической помощи от Европейского Союза в €600 млн после того, как отменит мораторий на экспорт леса и выплатит социальную помощь внутренне перемещенным лицам.

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