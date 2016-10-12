В Закарпатье на взятке погорели пограничники и таможенники КПП "Малые Селменцы"

|Задержание взяточников "на горячем" проводит военная прокуратура
На международном пункте пропуска "Малые Селменцы" на Закарпатье, происходит задержание взяточников пограничной и таможенной службы Украины.
Об этом сообщается с места происшествия.
По предварительной информации, задержание взяточников "на горячем" проводит военная прокуратура совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции.
Детали спецоперации - читайте позже.
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