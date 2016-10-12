В Закарпатье на взятке погорели пограничники и таможенники КПП "Малые Селменцы"

13.10.2016 (07:13)

Задержание взяточников "на горячем" проводит военная прокуратура

На международном пункте пропуска "Малые Селменцы" на Закарпатье, происходит задержание взяточников пограничной и таможенной службы Украины.

Об этом сообщается с места происшествия.

По предварительной информации, задержание взяточников "на горячем" проводит военная прокуратура совместно с работниками Управления защиты экономики Нацполиции.

Детали спецоперации - читайте позже.

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