В Украине стартовала охота на владельцев нерастаможенных авто из ЕС - отлавливают и штрафуют!

12.10.2016 (16:37)

За нарушения сроков перемещения транзитных авто предусмотрено штраф

Сегодня стало известно, что нерастаможенные авто в Украине уже начали отлавливать. Кто этим занимается?

Как и предполагалось, за дело взялась Государственная фискальная служба, а помогает ей полиция, поскольку «фискальщики» не уполномочены задерживать транспортные средства.

В принципе было изначально понятно, что нерастаможенные авто в Украине это сплошные тонкости езды и подводные камни, которые рано или поздно всплывут.

Уже созданы спецгруппы, которые будут осуществлять проверку на дороге и определять законность ввоза нерастаможенного авто и нарушения таможенного законодательства.

По информации Госфискальной службы, за нарушения сроков перемещения транзитных авто предусмотрено:

– более 1 суток это предупреждение или штраф (170 грн.)

– от 1 суток до 10 суток грозит 3400 грн. штрафа. Если это не первое нарушение за год – 5100 грн.

– свыше 10 суток обойдутся в 8500 грн.

– превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток – 17000 грн.

Также предусмотрен штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. Вывод? Если ты, как полмиллиона украинцев на нерастаможенных авто, решил сэкономить – задумайся. Конечно, это дешево и выгодно, но надолго ли? Ведь в данном случае имеем зеленое яблоко, которому дают созреть, чтобы потом оно упало само...

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