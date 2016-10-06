Геннадий Москаль заявил, что решить проблему "пересечки" может рассрочка растаможки авто из Евросоюза (ВИДЕО)

10.10.2016 (10:27)

Владелец сможет свободно пользоваться авто без «пересечки» каждые 5 дней

Рейтинг: -1

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики состоялась вторая встреча представителей «пересечников», председателя Комитета Нины Южанина, а также нескольких народных депутатов Украины. Тема встречи, которую инициировал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, - внесение изменений в Таможенный кодекс Украины и решения вопроса «пересечки» (пользование автомобилями с иностранной регистрацией на территории Украины).- Первое совещание в Комитете была сложным и эмоциональным, но теперь удалось перенести вопрос с «митингового» в правовое русло, - комментирует итоги встречи Москаль. - Предварительно стороны договорились о предоставлении владельцам «иностранных» автомобилей налоговой рассрочки.То есть гражданин Украины, покупая в Евросоюзе автомобиль, сможет свободно пользоваться им без «пересечкы» каждые 5 дней при условии постепенной выплаты стоимости растаможки. По сумме будем еще определяться, главное то, что в Верховной Раде поняли - вопрос следует решать путем внесения изменений в законодательство. Ведь проблема «пересечкы», которая особенно актуальна на Закарпатье, является не региональной, а приобрела уже размеры всеукраинского масштаба. Подробнее об итогах встречи - в видеокомментарии Москаля: