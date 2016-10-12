Тайсон Фьюри отказался от чемпионских поясов

13.10.2016 (08:49)

Фьюри отказался от чемпионских титулов

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри добровольно отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA.

По информации BBC, таким образом боксер хочет сконцентрироваться на лечении и восстановлении.

"Сейчас в моей жизни появился новый большой вызов. И я это поборю так же, как в свое время победил Кличко", - отметил Фьюри.

По его словам, правильным и справедливым то, чтобы боксерские пояса были активными.

"Я выигрывал титулы на ринге. Поэтому их потерять также надо на ринге. Но сейчас я не могу их защитить. Поэтому я принял сложное и эмоциональное решение отказаться от полученных мной чемпионских титулов", - подытожил британец.

Отметим, промоутер Фьюри считает, что такое решение поможет спортсмену полностью восстановиться от его нынешнего состояния без какого-либо давления и с профессиональной медицинской помощью, на которую потребуется много времени.

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Напомним, что матч-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри отменяли дважды по состоянию здоровья британца. Кроме того, в Британском комитете по управлению боксом заявили, что Фьюри может потерять боксерскую лицензию.

Поэтому команда украинском приняла решение о поиске другого соперника.

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