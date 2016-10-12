Трампу конец! 74-летняя женщина заявила о сексуальном насилии со стороны кандидата в президенты США (ВИДЕО)

13.10.2016 (08:52)

Женщина заявила, что Трамп пытался залезть ей под юбку

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Джессика Лидс и Рейчас Крукс утверждают, что подверглись насилию со стороны Трампа. Сам республиканец ответил, что ничего подобного никогда не было Двое женщин обвинили Дональда Трампа в сексуальной агрессии по отношению к ним, сообщает The New York Times.На дебатах кандидат-республиканец в президенты США признал, что оскорбительно говорил женщинах, но заверил, что никогда не делал подобных вещей.74-летняя Джессика Лидс уверяет, что более 30 лет назад она летела в Нью-Йорк по работе. По словам Лидс, она сидела рядом с Трампом в самолете в кабине первого класса. До этого они никогда не встречались.Женщина разговорилась с миллиардером, а через около 45 минут после взлета "Трамп поднял подлокотник и начал трогать ее", утверждает Лидс."Он был как осьминог. Ее руки были повсюду", - рассказала Лидс, подчеркнув, что Трамп пытался залезть ей под юбку.Еще одна женщина Рейчал Крукс рассказала, что пострадала от подобного насилия в 2005 году, когда работала в компании в здании Трамп Тауер на Манхэттене.Крукс говорит, что случайно столкнулась с Трампом в лифте и, зная, что ее компания сотрудничает с ним, представилась. Затем политик не отпустил женщину после рукопожатия и поцеловал ее сначала в щеку, а потом в губы. Женщина уверяет, что это выглядело как насилие, а не как случайность."Это было так неуместно. Я так расстроилась, что я настолько незначительна, что он смог это сделать", - сказала Крукс.По телефону Трамп отверг обвинения обеих женщин. "Ничего из этого никогда не было", - ответил Трамп, назвав при этом журналиста, который задал вопрос, отвратительным человеком.Женщины ранее не рассказывали свои истории публично, но ограниченный круг близких людей знал о них.Накануне газета Washington Post опубликовала видео 2005 года, где кандидат в президенты США Дональд Трамп оскорбительно и непристойно выражается о женщинах. "Ты можешь делать с женщинами все, что хочешь, если ты звезда", - говорит он телеведущему Билли Бушу в автобусе.Трамп рассказал о попытке соблазнить замужнюю женщину, сопровождая рассказ непристойными подробностями.