Закарпатье было, есть и будет составной частью Украины, - Москаль

13.10.2016 (10:09)

Москаль прокомментировал слова главы облсовета Ривиса

- На Закарпатье нет сепаратизма или антиукраинских настроений, - заявляет председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль, комментируя слова главы облсовета Михаила Ривиса местному телеканалу, которые вызвали неоднозначную реакцию и обвинения в сепаратизме.

- Область была, есть и будет составной частью Украины. Вместе с тем Закарпатье остается дотационным на 76 процентов (некоторые районы - более чем на 98 процентов) и зависимым от вливаний из Государственного бюджета Украины. Сейчас область находится в очень тяжелом финансовом положении, из-за перекосов с дотациями и субвенциями возникла задолженность в медицинской, образовательной и других сферах. Чтобы решить вопрос с выделением необходимых средств, я вынужден остаться в Киеве и пропустить очередную сессию областного совета.

Нестабильное финансовое положение в области провоцирует постоянный отток квалифицированных кадров за границу, некоторые медицинские и образовательные учреждения в приграничных районах находятся на грани закрытия из-за нехватки специалистов. Поэтому слова председателя облсовета имеют не политическую, а экономическую подоплеку. Это попытка обратить внимание на реальное финансовое состояние области, которое действительно желает быть намного лучшим.

Напомним, глава облсовета Михаил Ривис в интервью заявил: "Я понимаю это так: если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то они должны не забывать, что наш край существует"