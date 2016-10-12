В Закарпатье пьяный водитель убил пассажира (ФОТО)

13.10.2016 (10:42)

Полиция Закарпатья расследует ДТП в котором погиб человек

Вчера вечером в Закарпатье автомобиль, которым управлял пьяный водитель, перевернулся в кювет. От полученных травм скончался пассажир...

12 октября, около 20 часов в с.Имстичево Иршавского района произошло ДТП. 48-летний житель села, управляя автомобилем УАЗ-469, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии погиб 25-летний пассажир автомобиля. Водитель отделался травмой грудной клетки и разорванной губой. В больнице выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция начала уголовное производство, в ходе которого следователи будут устанавливать все обстоятельства ДТП и привлекут виновного к ответственности.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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