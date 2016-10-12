Тайные традиции Покрова Пресвятой Богородицы или... “Каждая украинка – ведьма по национальности!” (ФОТО)

13.10.2016 (19:54)

14 октября в Украине отмечается праздник Покрова пресвятой богородицы

14 октября в Украине отмечается праздник Покрова пресвятой богородицы, или Покров день, который традиционно считается “женским”.

Накануне Покрова дня “Обозреватель” расспросил Ладу Лузину – писательницу, автора уникальных экскурсий по столице, хозяйку киевских чудес – о магической стороне праздника, секретных заклинаниях и ритуалах, Большой Азбуке киевских чудес и волшебных книжках-крошках, которые совсем скоро увидят свет.

– Какое значение для женщин имеет праздник Покрова? В чем тут магия?

– Осень и весна, так же как полночь или перекресток, – это время перехода, рождения чего-то нового, потому это априори женское время. Раньше это был период древней киевской богини Макош, в наследство от нее нам осталась целая россыпь женских праздников: Первая Пречистая 28 августа, бабье лето, Вторая Пречистая, второе бабье лето, Покрова, а впереди еще Параскева Пятница – самый сильный женский день.

Чем меньше света и короче день – тем сильнее магия. На Параскеву женщина может изменить свою судьбу… А вот на Покрова – речь не о судьбе в целом, а исключительно о женщине и мужчине.



Кстати, мне непонятно, почему День защитника Отечества назначили именно на 14 октября. Зачем переделывать самый известный в Украине женский день в мужской? Почему не поставить День защитника на один из мужских дней, которых в нашей стране тоже много – св. Михаила, св. Георгия, св. Андрея? Вопросы без ответов…

– Расскажите о приметах и верованиях Покрова дня.

– Их множество. Например, если мать хочет, чтобы любимая дочь поскорей вышла замуж, на Покрова она должна открыть входную дверь, взять рушник, постелить его от порога и сказать: “Стелися, доріженько щаслива, для молодих і старостів”.

А девушка, которая мечтает поскорее встретить суженого и вступить с ним в брак, должна 14-го октября встать на рассвете, пойти в церковь и повесить на икону Покровы свой рушник – в идеале вышитый собственноручно. Или поставить в церкви свечу перед каждой иконой Богоматери. Говорили, что быстрее и удачнее всех замуж выйдет та, что поднимется поутру раньше других и первая поставит свечу.

Есть и другие – тайные традиции… но о них я расскажу уже 14-го числа на моей экскурсии “Мистика Киева. Празднуем Покрова”.

Между прочим, каждая украинка, а особенно киевлянка, – ведьма по национальности. Ведь Столицей Ведьм в дореволюционное время Киев называли не зря.

– Вы пишете книги и ведете экскурсии. Эти ваши любимые занятия как-то связаны между собой?

– Я написала уже 5 оригинальных экскурсий, и некоторые из них сами собой превращаются в книги. Так, на основании собственной экскурсии “Волшебный Киев Михаила Булгакова” я написала ряд статей, которые сами собой складываются в одноименную книгу. А благодаря экскурсии “Тайны Софии киевской” – разгадала загадку Покрова… Ведь немногие в курсе, что этот праздник уникален – его празднуют лишь на Руси и основан он не где-нибудь, а именно в Киеве. До того, как покровителем Киева стал архангел Михаил, главной защитницей считалась Богоматерь.



Также немногие знают, что древнейшая восточнославянская святыня – тысячелетняя Богоматерь Оранта в Софийском соборе – это чудотворная икона. И именно у этой самой старой иконы Киева и Украины вам и стоит просить на Покрова женских благ.

– Как сложилась судьба героинь “Киевских ведьм”? Эта серия книг уже закончена?

– Серия будет продолжена. Но сейчас я работаю над “Большой Азбукой киевских чудес”. А пока большая книга только готовится, к дню моего рождения 21 октября и Хэллоуину мои читатели получат авансом небольшой, но очень интересный сюрприз. Три мини-книжки крошки (каждая поместится на ладошку) обо всех чудесах любимого Киева, от Лысых гор и магических женских дней до чудотворных икон и источников. Одна книжка будет посвящена святым чудесам города, вторая – знаменитым киевским ведьмам, а третья – “Волшебный Киев” – название говорит само за себя. Можно сказать, что это “Большая Азбука киевских чудес” в максимально кратком пересказе.

Во время написания Азбуки чудес я постоянно приходила в изумление от того, как много мы уже забыли… Под нашими ногами волшебная земля, чудесный Киев – Столица ведьм и четырех Лысых гор и одновременно Столица веры, где крещена была Русь. Пришло самое время вспомнить все, воскресить все прошлое страны, начиная с древней Руси.

– Поделитесь, пожалуйста, особым заклинанием для женского счастья.

– К волшебству можно относиться по-разному. Но есть один важный закон, с помощью которого в Украине всегда отличали темных ведьм от белых: белая никогда не станет брать чужое! И потому есть одно очень простое, но очень сильное заклинание, которое я рекомендую повторять (трижды) в те сложные моменты, когда не знаешь, что выбрать, куда идти, как усмирить желания, преодолеть искушения, понять, кто твой человек, а кто нет… “Все что мое – пусть будет моим, а чужого мне не надо!” Действительно помогает.

Куда стоит поехать в октябре в Украине? (ФОТО)