Полиция Закарпатья ищет сбежавшего виновника смертельного ДТП (ФОТО)

|Смертельное ДТП в селе Иза на Хустщине
В селе Иза Хустского района столкнулись автомобили «БМВ» и «Фольксваген». В результате аварии погибла молодая женщина.
13 октября около 23.30 в с.Иза Хустского района произошло ДТП. Со стороны Изы в сторону Хуста двигался автомобиль БМВ с иностранной регистрацией. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф».
В «Гольфе» ехала семья: отец, мать и 20-летний сын. Последний и находился за рулем.
В результате ДТП погибла 46-летняя мать водителя. Сын в реанимации, а мужчина лежит в травматологии Хустской больницы.
Совершив ДТП, водитель БМВ скрылся с места происшествия, бросив авто. Работники полиции установили личность владельца - машина принадлежит 28-летнему жителю Хуста.
По данному факту полиция начала уголовное производство, а автомобиль помещен на спецплощадку. Виновника смертельной аварии разыскивают правоохранители.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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