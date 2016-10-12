Полиция Закарпатья ищет сбежавшего виновника смертельного ДТП (ФОТО)

14.10.2016 (09:48)

Смертельное ДТП в селе Иза на Хустщине

В селе Иза Хустского района столкнулись автомобили «БМВ» и «Фольксваген». В результате аварии погибла молодая женщина.

13 октября около 23.30 в с.Иза Хустского района произошло ДТП. Со стороны Изы в сторону Хуста двигался автомобиль БМВ с иностранной регистрацией. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф».

В «Гольфе» ехала семья: отец, мать и 20-летний сын. Последний и находился за рулем.

В результате ДТП погибла 46-летняя мать водителя. Сын в реанимации, а мужчина лежит в травматологии Хустской больницы.

Совершив ДТП, водитель БМВ скрылся с места происшествия, бросив авто. Работники полиции установили личность владельца - машина принадлежит 28-летнему жителю Хуста.

По данному факту полиция начала уголовное производство, а автомобиль помещен на спецплощадку. Виновника смертельной аварии разыскивают правоохранители.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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