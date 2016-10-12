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В Ужгороде ДТП : Лихач за рулем авто вкатал в асфальт велосипедиста (ФОТО)

15.10.2016 (09:50)
В Ужгороде на улице Гагарина произошло ДТП
В Ужгороде на улице Гагарина произошло ДТП

14 октября, в Ужгороде на улице Гагарина произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Водитель авто находится на месте ДТП. По его словам, велосипедист ехал по центру дороги, поэтому на темной области он его не заметил.

Сейчас полиция выясняет все детали.

Обращаем ваше внимание, что улица Гагарина часто становится местом ДТП, поэтому всем участникам движения следует быть осторожными!

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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