Раскрыт секрет о чудодейственности святой воды (ФОТО)

15.10.2016 (17:08)

Только наука и никаких чудес!

О фантастически целебных свойствах святой воды известно всем и каждому. Ни для кого не секрет, что освященная во время Крещения вода может простоять в течение года, ничуть при этом не испортившись!

Впрочем, далеко не все люди верят в это чудо. Обязательно найдется Фома неверующий, который захочет весомых доказательств.

Именно по этой причине феномен святой воды взялись исследовать ученые, после чего подтвердили ее уникальные свойства! Но в то же время они отметили, что на самом деле в святой воде нет никакого чуда и всё можно объяснить с научной точки зрения.

Более того, святую воду можно получить даже в домашних условиях! Но для этого необходимо учесть два важных фактора.



1. Ионы серебра

О бактерицидных свойствах серебра люди знали испокон веков. Недаром в народных преданиях вампиры и оборотни умирают от ранения серебряными пулями и стрелами.

Вот и священники во время обряда опускают в сосуд с водой массивный серебряный крест или же вовсе хранят воду в серебряной посуде.

Научно доказано, что ионы серебра являются отменным антисептиком. Они способны устранять множество болезнетворных бактерий, в том числе возбудителей холеры, дизентерии и брюшного тифа!

Для дезинфекции питьевой воды нужно создать в ней концентрацию ионов серебра от 0,06 до 0,2 миллиграмма на литр. Этого можно добиться, оставив на пару часов в сосуде с водой серебряное изделие, например, крестик или кулон.



2. Холод

Вторым важнейшим фактором является температура. Тебя, наверное, удивлял тот факт, что во время Крещения, которое обычно приходится на лютые морозы, практически никто из окунающихся в прорубь не простужается? Это потому, что болезнетворные бактерии не способны размножаться при низких температурах.

Так что нет ничего удивительного в том, что вода, взятая зимой из реки, отлично сохраняется. На такое «чудо» способна даже та вода, которую не освятили.



Верить или не верить в святую воду — личное дело каждого. Но отмахнуться от того факта, что она на самом деле обладает бактерицидными свойствами, никак нельзя. К тому же не стоит забывать об эффекте плацебо, который тоже способен творить чудеса благодаря одной лишь вере!



А как ты считаешь, святая вода — это всего лишь объект спекуляции священнослужителей или неотъемлемая часть веры? Напиши свое мнение в комментариях, только помни, что нужно быть сдержанным в выражениях, ведь каждая точка зрения заслуживает уважения.

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