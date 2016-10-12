Сексуальная ведущая новостей разделась догола в прямом эфире (ВИДЕО, ФОТО)

16.10.2016 (08:25)

Не переставая читать новости в эфире, телеведущая сняла с себя всю одежду

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На видео, опубликованном в Youtube, телеведущая бразильского ТВ, не переставая читать новости в эфире, сняла с себя всю одежду. В Бразилии внимание зрителей решили привлекать необычными способами, запустив проект “Голые новости”. В его эфире телеведущие рассказывают о главных событиях в мире, при этом раздеваясь догола.Так, одной из "горячих" ведущих оказалась венесуэльская телеведущая. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как девушка, не переставая читать новости, снимает с себя сначала комбинезон, а потом белье и остается абсолютно голой.Примечательно, что по всей видимости происходящее нравится не только зрителям, но и самой женщине и она явно вписывается в общую концепцию программы.