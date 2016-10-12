Пограничники задержали в Закарпатье трех нарушителей границы

16.10.2016 (13:41)

Убегали от "Русского мира" в Европу

Во время выходных дней пограничниками Чопского отряда в двух случаях задержаны трех мужчин, которые пытались незаконно перейти государственную границу и попасть в страны Евросоюза.

Так, вчера пограничники отдела «Ужгород» в ходе реализации спланированных мероприятий обнаружили и задержали двух человек. Они пытались незаконным способом попасть в Словакию. Документов при себе нарушители не имели, однако пояснили, что они граждане Украины, 1975 и 1963 рождения, проживающие в Донецкой области.

Еще одного нарушителя задержали сегодня пограничники отдела «Паладь Комаровцы». Получив информацию от словацких коллег о движении неизвестного в сторону границы, сразу начали мероприятия по перекрытию линии государственной границы. В результате, на расстоянии 10 метров от границы, пограничники задержали гражданина Молдовы. При себе у мужчины был внутренний паспорт, однако от каких-либо объяснений он отказался.

Сейчас всех задержанных доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда с целью установления обстоятельств правонарушения и составления соответствующих процессуальных документов.

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