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Савченко заявила о дестабилизации ситуации в Закарпатье (ВИДЕО)

16.10.2016 (16:46)
Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, - Савченко
Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, - Савченко
Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, об этом заявила в эфире телеканала "Эспресо" народный депутат Надежда Савченко.
Нардеп сказала о том, что Россия может дестабилизировать ситуацию на Закарпатье и закарпатцы начнут требовать для себя особенный статус.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



Закарпатье было, есть и будет составной частью Украины, - Москаль
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UA- Reporter.com
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Комментарии

16.10.2016 (17:46) / ThomasMAP

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16.10.2016 (17:44) / рок

Для дебилки Савчен-ко. Особый статус закарпатцы высказали в 1991году на референдуме.

16.10.2016 (17:14) / Справедливости ради...

Тяжелое наследие путинского режима...Пребывание в заключении в расейской педерасии дает о себе знать!