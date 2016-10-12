Савченко заявила о дестабилизации ситуации в Закарпатье (ВИДЕО)

16.10.2016 (16:46)

Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, - Савченко

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Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, об этом заявила в эфире телеканала "Эспресо" народный депутат Надежда Савченко.Нардеп сказала о том, что Россия может дестабилизировать ситуацию на Закарпатье и закарпатцы начнут требовать для себя особенный статус.Подробнее смотрите в видеосюжете: