Савченко заявила о дестабилизации ситуации в Закарпатье (ВИДЕО)

|Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, - Савченко
Закарпатье может пойти по пути ДНР и ЛНР, об этом заявила в эфире телеканала "Эспресо" народный депутат Надежда Савченко.
Нардеп сказала о том, что Россия может дестабилизировать ситуацию на Закарпатье и закарпатцы начнут требовать для себя особенный статус.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Закарпатье было, есть и будет составной частью Украины, - Москаль
Комментарии
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Для дебилки Савчен-ко. Особый статус закарпатцы высказали в 1991году на референдуме.
Рейтинг: 5
Тяжелое наследие путинского режима...Пребывание в заключении в расейской педерасии дает о себе знать!