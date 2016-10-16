Зачарченко планирует жестко ответить за смерть "Моторолы" (ВИДЕО)

17.10.2016 (08:12)

Захарченко заявил, что никакой пощады не будет

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Глава самопровозглашенной "ДНР" заявил, что смерть его близкого друга, а именно Арсена Павлова ( "Моторола"), является вызовом для всей "республики". Обращаясь, к СБУ и Главному управлению разведки Украины он обещал радикальные меры наказаний. "Все военные, которые действуют на нашей территории, агенты, семьи отныне находятся вне закона", - сказал он в своем видеообращении."Когда мы придем к вам домой, никакой пощады не будет", - отметил он.Также он отметил, что в настоящее время ведется расследование по поиску заказчика и исполнителя убийства, хотя вероятный заказчик ему известен.