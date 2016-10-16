В Закарпатье на фестивале "Бобовищенское гроно" отметили сбор урожая (ФОТО)

17.10.2016 (14:57)

Этнофестиваль "Бобовищенское гроно" в Закарпатье

Сбор винограда будто завершает сельскохозяйственный сезон, но для виноделов это еще только начало интересной стадии - производства вина.

И 16 октября на Мукачивзине как отметили собственно сбор урожая, так и почтили труд виноделов. Впервые там прошел фестиваль «Бобовищенское гроно».

Бобовище недаром стало местом проведения действа. Ведь это село является винодельческим центром. Местный завод известен и за пределами Украины, а еще именно здесь родилась легенда нашего края - вино «Роза Закарпатья».

И в это воскресенье по Бобовищу прошло шествие с музыкой и символами виноделия, на местном стадионе гостей ждал концерт, другие развлечения, а свое гостеприимство демонстрировали села и поселки Мукачевщины и местные производители. Среди виноделов проходил конкурс на лучший напиток. В начале фестиваля всем продемонстрировали первые этапы изготовления крепких напитков - как давят виноград. Поэтому главным напитком фестиваля было, конечно, вино.

... Вино с этого урожая имеет все основания быть очень хорошим - это рассказывает знаменитый винодел из Бобовища Василий Анталовский. И легендарная «Роза ...» также будет отличной: лето подарило винограду нужную сахаристость, и напиток, который закладывают не каждый год, потому что нужна определенная кондиция винограда, должен получиться.

Василий Григорьевич на празднике представляет и выдержаны напитки и непременно - божоле: молодое вино. Рассказывает: давно есть идея устроить на Закарпатье праздник Бурчак - совершенно «юного» вина, которое еще не «успокоилось». Но есть одно препятствие: в ту неделю, когда вино находится именно в этой стадии, все виноделы очень заняты.

Сейчас в Бобовище работают не менее десяти производителей-частников и есть все основания для развития этого дела, ведь новый закон дает определенные перспективы не только промышленным производителям. Как действовать дальше - виноделы Мукачевщины уже скоро будут решать на заседании Союза частных виноградарей и виноделов. А тем временем угощают уже изготовленным вином и надеются, что то, которое только созревает в бочках, будет качественным и найдет сознательного потребителя, и тогда Закарпатье все же будет считаться «Украинской Тосканой».

И несмотря на то, что праздник в Бобовище проходил под обильным ливнем и почти без приезжих туристов, здесь отмечают: цель действа - показать культуру Мукачевщины и начать новую традицию, имя которой «Бобовищенське гроно» . Как это выглядело впервые - в фоторепортаже.

К слову, на первом фестивале "Бобовищенське гроно" лучшим виноделом был признан именно "хозяин праздника" - Василий Анталовский.

Второе место досталось Ивану Мишкулинцю из села Лохово, а третье заняли гости - виноделы из Венгрии (г. Дьоньдьош).

Победители получили бочки для вина 100, 200 и 50-литровые.

Сергей Гудак

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