В Ужгороде чемпион среди "оленей" колесил на площади Кирилла и Мефодия возле "Украины" (ФОТО)

17.10.2016 (16:00)

Фото, сделанные на площади Кирилла и Мефодия

В Ужгороде не стало меньше водителей-наглецов, которые грубо нарушая правила дорожного движения подвергают опасности пешеходов.

Наши читатели прислали в редакцию фото, сделанные на площади Кирилла и Мефодия.

Водитель "Фольксвагене" (03945 РТ) проехался по площади и выехал на Минайскую на переходе, вместе с пешеходами. Надеемся на реакцию полиции после этой информации жителей города.

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