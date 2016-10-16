В Ужгороде чемпион среди "оленей" колесил на площади Кирилла и Мефодия возле "Украины" (ФОТО)

|Фото, сделанные на площади Кирилла и Мефодия
В Ужгороде не стало меньше водителей-наглецов, которые грубо нарушая правила дорожного движения подвергают опасности пешеходов.
Наши читатели прислали в редакцию фото, сделанные на площади Кирилла и Мефодия.
Водитель "Фольксвагене" (03945 РТ) проехался по площади и выехал на Минайскую на переходе, вместе с пешеходами. Надеемся на реакцию полиции после этой информации жителей города.
В Закарпатье ДТП : "Жигуленок" едва не отправил женщину на тот свет (ФОТО)
Рейтинг: 0