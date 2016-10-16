Мукачевские патрульные задержали подозрительного мужчину с "дозой"

|Патрульные Мукачеа обнаружили у гражданина наркотическое вещество
15 октября во время дневного патрулирования экипаж мукачевских патрульных заметил неизвестное лицо на улице Маргитича. При появлении патрульного автомобиля мужчина начал заметно нервничать и вести себя подозрительно, пряча что-то в кармане верхней одежды.
Поскольку у полицейских возникло подозрение, что гражданин может скрывать запрещеные или ограниченые в обороте вещи, они решили провести его поверхностный осмотр.
При проверке патрульные обнаружили шприц с веществом коричневого цвета. По словам самого гражданина в шприце находилось «доза» для собственного использования.
В действиях 23-летнего гражданина усматриваются признаки уголовного преступления.
Следователи изъяли наркотическое средство. Подробности и обстоятельства выясняются.
В Закарпатье задержали крупных наркоторговцев (ФОТО)
Рейтинг: 2