В Закарпатье задержали крупных наркоторговцев (ФОТО)

08.10.2016 (16:17)

Задержали главарей наркобизнеса

Работники Службы безопасности Украины задержали членов организационной преступной группировки, занимающиеся распространением растительных и синтетических наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители задержали распространителей наркотиков в центре Мукачево «на горячем»: он занимался реализацией «товара». Одновременно с этим происходило задержание других членов банды», — отметили они.

Также следует уточнить, что во время обыска были обнаружено крупное количество иностранной «налички», национальной валюты, а также новой партии наркотиков. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией.

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