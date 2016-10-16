Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых богатых украинцев в 2016 году

17.10.2016 (19:11)

На первом месте Ринат Ахметов с доходами в $ 2300000000

Ежегодный рейтинг появился на сайте издания.

Так, на первом месте Ринат Ахметов с доходами в $ 2300000000, на втором Игорь Коломойский $ 1300000000 и на третьем Геннадий Боголюбов $ 1300000000.

В десятку попали Виктор Пинчук $ 1200000000, Юрий Косюк $ 1 млрд, и президент Украины Петр Порошенко с $ 858 млн.

При этом состояние Рината Ахметова за год уменьшилась на $ 4600000000. Виктор Пинчук, потерял за год $ 300 млн.

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