Сенсация! Жена "Моторолы" знала, что ее мужа убьют за 6 дней до взрыва

17.10.2016 (19:30)

Сепаратистка за неделю до смерти карателя написала об этом в соцсети

Жена боевика Елена Павлова, в девичестве Коленкина, знала что террорист умрет и предчувстовала его смерть.

ВКонтакте сепаратистки за неделю до убийства мужа, появилась "философская" фотография о том, что человека нельзя делать смыслом жизни, поскольку рано или поздно он все равно уйдет. Ровно через 6 дней террорист умер.



Павлова заходила на страницу за пару часов до убийства мужа, ее стена закрыта для комментариев. На своей странице сепаратистка размещает фото со старшей дочерью, а вот фото с недавно рожденным сыном от убитого террориста женщина пока не выставила.







Напомним, что террориста убили сегодня 16 октября в подъезде собственного дома. Боевик умер от взрыва.