Сенсация! Жена "Моторолы" знала, что ее мужа убьют за 6 дней до взрыва

|Сепаратистка за неделю до смерти карателя написала об этом в соцсети
Жена боевика Елена Павлова, в девичестве Коленкина, знала что террорист умрет и предчувстовала его смерть.
ВКонтакте сепаратистки за неделю до убийства мужа, появилась "философская" фотография о том, что человека нельзя делать смыслом жизни, поскольку рано или поздно он все равно уйдет. Ровно через 6 дней террорист умер.
Павлова заходила на страницу за пару часов до убийства мужа, ее стена закрыта для комментариев. На своей странице сепаратистка размещает фото со старшей дочерью, а вот фото с недавно рожденным сыном от убитого террориста женщина пока не выставила.
Напомним, что террориста убили сегодня 16 октября в подъезде собственного дома. Боевик умер от взрыва.
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Комментарии
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Актуальнейший вопрос: "В Кремле лифты есть???"
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Сколько бы гибель истинного патриота ДНР не смаковалась УКРОгеббельсСМИ, как бы не скакали упоротые - придёт и на их улицу "праздник"... Захарченко слов на ветер не бросаает, следовательно семьям карателей от Одессы до Львова и от Харькова до Чопа надо срочно запасаться кисельком... Щас стайки 200-х "бандеролей" косяком полетят по всей незалежной!!!