Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)
17.10.2016 (15:19)
Тело погибшего боевика и его телохранителя выносят из окровавленной кабины лифта
В сети было опубликовано видео с места убийства главаря батальона "Спарта" боевиков "ДНР" Арсения Павлова по прозвищу "Моторола"
На видео видно, как тело погибшего боевика и его телохранителя выносят из окровавленной кабины лифта,
Тела положили на улице, а эксперты приступили к изучению места происшествия.
Судя по всему, "Моторола" в момент смерти был в полной экипировке - каске и бронежилете - и вооружен. На двоих с телохранителем у них были при себе автомат, пистолет, большое количество патронов, ножи и дымовые шашки.
Несмотря на средства защиты у "Моторолы" не было ни единого шанса выжить при взрыве такой силы. В раскуроченной лифтовой кабине осыпался потолок и треснули стены.
Как сообщалось, вечером 16 октября в Донецке был ликвидирован один из командиров боевиков "ДНР" Арсений Павлов ("Моторола"). По предварительным данным, в лифте дома, где он проживал, сработало самодельное взрывное устройство. Сам боевик находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Командование боевиков "ДНР" обвиняет в случившемся украинскую диверсионно-разведывательную группу. По другой версии, его, с разрешения Кремля, убили люди Абхаза (Ахра Авидзба) командира "пятнашки" (15 интернациональная бригада). Причиной якобы стало то, что жена "Моторолы" оскорбила абхазов.
"Моторолу" убили из-за жены - жуткие кадры с места ликвидации террориста (ВИДЕО)
Комментарии
Рейтинг: -1
Мне сегодня сон приснился,
Что Обама застрелился.
Порошенко так взбесился,
Что от злости удавился.
Яценюк весь задрожал
И в Германию сбежал.
Ну, а Меркель не пустила -
Перед носом дверь закрыла
И сказала ему внятно -
Убирайся, мол, обратно.
Попросила без сомненья,
Перед Пут////ым прощенья.
Но, а Пут////ин не молчал,
Всех подальше он послал.
Вот такой приснился сон,
Ведь какой прекрасный он!
Что сегодня мне приснилось,
Хоть бы все осуществилось!
Рейтинг: -2
Заокеанский пендосовско-жидовско-яйценюховский "друг" напал на Украину, убивает её граждан и разрушает страну. Моторола гражданин России и Украины, он и есть доказательство, что именно США является агрессором и ее наемники вбивают клин между братскими народами. Доказательств против америки предостаточно, достаточно перечислить страны куда они совали свое вонючее рыло и каков результат в этих странах. Гиви ,Моторолла ,Мостовой, Захарченко, другие граждане РФ и Украины стоят в дружном строю против распространения нацизма в Европе и мире.
Рейтинг: -2
Дальше к украинцам будет отношение как к предателям славянского мира. НАВСЕГДА в мировой истории теперь будет нарицательное уничижительное "Украинец", означающее желание разрушить свою страну только ради того, чтобы соседу было хуже.Напихали в голову американских печенюшек и началась разруха в мозгах.
Рейтинг: -2
Убийц Олеся Бузины, которых при 100 % доказанности вины отпустили на свободу, а Мотороле - вечная память, он все-таки был воином, а не убийцей, как те хлопцы. А киевские хряки и свиноматки возглавляют террористическую банду, которая уже людей взрывает в домах. Но киевские бандерлоги-убийцы не понимают, что сами умирают и думают,что им везет.
Рейтинг: -1
Земля ему колючей проволокой и бетонной плитой!!!)))
Рейтинг: 1
В Донецке в службе ритуальных услуг заказали надгробную табличку "А мыл бы машины - прожил бы 100 лет". Кому бы это?
Рейтинг: 4
В связи с гибелью Моторолы в Донецке объявлен траур - три дня будет запрещено мыть автомобили...
Рейтинг: -4
ДНР и ЛНР это Украина - ОНИ ликвидируют все незаконные вооруженные формирования ВСУ и киевских террористов, развязавших под руководством ВША геноцид украинского народа. Смерть американским поддонкам.
Рейтинг: -5
Слава народному ополчению, борящемуся с НАТОвскими легионерами в Украине!!!! Смерть киевским продажным террористам, убивающим свой украинский народ.
Рейтинг: -1
Лопату блинов этому "патриоту"