Тело взорванного "Моторолы" - Жесть! (ВИДЕО, ФОТО)

17.10.2016 (15:19)

Тело погибшего боевика и его телохранителя выносят из окровавленной кабины лифта

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В сети было опубликовано видео с места убийства главаря батальона "Спарта" боевиков "ДНР" Арсения Павлова по прозвищу "Моторола" На видео видно, как тело погибшего боевика и его телохранителя выносят из окровавленной кабины лифта,Тела положили на улице, а эксперты приступили к изучению места происшествия.Судя по всему, "Моторола" в момент смерти был в полной экипировке - каске и бронежилете - и вооружен. На двоих с телохранителем у них были при себе автомат, пистолет, большое количество патронов, ножи и дымовые шашки.Несмотря на средства защиты у "Моторолы" не было ни единого шанса выжить при взрыве такой силы. В раскуроченной лифтовой кабине осыпался потолок и треснули стены.Как сообщалось, вечером 16 октября в Донецке был ликвидирован один из командиров боевиков "ДНР" Арсений Павлов ("Моторола"). По предварительным данным, в лифте дома, где он проживал, сработало самодельное взрывное устройство. Сам боевик находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.Командование боевиков "ДНР" обвиняет в случившемся украинскую диверсионно-разведывательную группу. По другой версии, его, с разрешения Кремля, убили люди Абхаза (Ахра Авидзба) командира "пятнашки" (15 интернациональная бригада). Причиной якобы стало то, что жена "Моторолы" оскорбила абхазов.