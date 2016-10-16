Куда стремимся...! Жителям Евросоюза грозит бедность

|Практически каждому четвертому жителю Европейского Союза угрожает бедность
Бедным считается тот, чьи доходы составляют менее 60% от средних по стране
Практически каждому четвертому жителю Европейского Союза угрожает бедность. Об этом говорится в сообщении Европейского статистического ведомства Eurostat.
Так, наиболее высокий показатель угрозы бедности в странах Евросоюза - в Болгарии (41%), Румынии (37%) и Греции (35,7%). Самый низкий - в Чехии (14%). Как отмечается, согласно статистике, в 2015 году в Евросоюзе на грани бедности находились 23,7% (119 млн человек) жителей стран ЕС.
Сообщается, что статистика рассчитывает показатель на основе трех критериев: "бедность, вызванная низким уровнем доходов", "недостаток материальных благ" и "низкая интенсивность труда". Вместе с тем, бедным считается тот, чьи доходы составляют менее 60% от средних по стране.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отмечают рост количества людей, живущих за чертой прожиточного уровня.
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